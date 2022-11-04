الدفاع الصينية تؤكد الاستعداد لحالة الحرب

الدفاع الصينية تؤكد الاستعداد لحالة الحربأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي اليوم الجمعة إن جيش بلاده يواصل الاستعداد لحالة الحرب ويعارض بشدة انفصال تايوان، وتدخل القوات الخارجية في القضية .

وقال المتحدث ان "تايوان هي تايوان الصينية، وقضية تايوان شأن داخلي لجمهورية الصين الشعبية ولا نتسامح مع أي تدخل خارجي، وفي الوقت الحالي، تعمل الولايات المتحدة باستمرار على إضعاف مبدأ "الصين الواحدة".

وشدد المتحدث العسكري الصيني على أن "جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل تدريب القوات والاستعداد للحرب، ويعارض بشدة أي شكل من أشكال الأنشطة الانفصالية لتحقيق استقلال تايوان والتدخل من القوى الخارجية".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد اعلن في وقت سابق، إن بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي قدماً على النهج ذاته في تايوان.

وتفاقم التوتر بين الصين وتايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في الثالث من أغسطس، على الرغم من احتجاجات بكين.

ونأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسها عن رحلة بيلوسي المثيرة للجدل إلى تايوان .. مدعية أن المشرعة اتخذت قراراتها بنفسها.