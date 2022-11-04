العالم اليوم - بأقل من نصف لتر من الماء.. مشاريع مغربية ترشد غسل السيارات

انتم الان تتابعون خبر بأقل من نصف لتر من الماء.. مشاريع مغربية ترشد غسل السيارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 06:26 مساءً - تستهلك عمليةُ الغسل التقليدي للسيارات ما لا يَقل عن مئة لتر من الماء، وهو ما يستنزف كميات هائلةً من هذه المادة الحيوية، بينما تواجه دول كثيرة شحا في الأمطار.

وبرزت في المغرب مبادرات ومشاريعُ للحد من استهلاك المياه والحفاظ على البيئة، بينما تعاني البلاد تبعات الجفاف.

في هذا السياق، قرر أسامة، وهو مهندس شاب، أن يغض الطرف عن المحلات التقليدية لغسل السيارات، واختار أن يخوض تجربة التنظيف الصديق للبيئة، بسبب التغيرات المناخية وما تسببت به من تراجع مخزون البلاد من الماء.

يقول أسامة المير "هاد الطريقة لغسل السيارة بدون ماء نقتصد من خلالها كمية تصل إلى 300 لتر. كل سيارة تستهلك مابين 120 و300 لتر .. نحن رأينا بأعيننا كيف جرى تنظيف السيارة بأكملها بأقل من نصف لتر من الماء".

وأضاف الشاب المغربي "في هذا الوقت لا نحتاج للمطالبة بحلول. يلزمنا التطبيق في حياتنا اليومية".

عاد صاحب هذا المشروع قبل خمسة عشر عاما من فرنسا، حاملا شهادة دكتوراه في الاقتصاد، ومنشغلا مع رفاقه بهم الحفاظ على البيئة.

وتحولت فكرة هشام إلى واقع بعد دراسة للسوق وبحث للجدوى الاقتصادية للمشروع

في المنحى نفسه، يقول صاحب مشروع صديق للبيئة لتنظيف السيارات، هشام الأبيض، "أن تقول في المغرب إنك تريد غسل السيارات بدون ماء، فهذا من رابع المستحيلات. فعقليا يقولون غير ممكن".

وأضاف أن "الناس ينسون أبسط الأشياء. مثلا التلفاز في المنزل عندما يتسخ نستعمل منظفات خاصة. النظارات كذلك. الأمر نفسه ينطبق على السيارات والدراجات النارية والطائرات الخاصة واليخوت الخاصة".

تحتاج عملية تنظيف السيارة إلى أقل من نصف لتر من الماء، يتم خلطه بسوائل مركزة، يتم رش المركبة بقدر يسير من مواد التنظيف، وتمسح بعد ذلك بقماش مصنوع من ألياف خاصة.

تستغرق مدة تنظيف السيارة بين أربعين وستين دقيقة، وتترواح كلفة العملية بين عشرة وخمسة عشر دولارا.

يدافع نشطاء بيئيون عن فكرة رفع سعر غسل السيارات، لدفع الزبائن إلى التفكير مليا، قبل اتخاذ قرار هدر عشرات اللترات من المياه.