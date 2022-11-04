العالم اليوم - كان على علم بها.. عمران خان يكشف "المثير" عن محاولة اغتياله

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 06:26 مساءً - قال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان الذي نجى، يوم الخميس، من محاولة اغتياله إنه كان على علم بها مسبقا.
وفي خطاب متلفز من داخل مستشفى بلاهور حيث يتلقى العلاج من إصابته، قال عمران خان: "لدي معلومات عن 4 أشخاص وضعوا خطة لاغتيالي في مكان بين وزير أباد وجوجرات".
وأضاف خان، الذي قدم تفاصيل عن الكيفية التي خططوا بها لاغتياله: "لقد استخدموا أساليب مماثلة حاولوا استخدامها ضد حاكم البنجاب السابق سلمان تيسير (...) لقد حاولوا اتهامي بالكفر لتأجيج الجمهور ضدي".
في بداية خطابه، بدأ خان في توبيخ الحكومة الحالية وعبّر عن أسفه لكيفية الإطاحة بحكومته من خلال اقتراح بحجب الثقة.
وقال: "كان من الممكن أن تخسر الحكومة خطوة عدم الثقة، لكنهم (قادة التحالف) استخدموا الأموال لتحقيق النجاح".
محاولة الاغتيال
- أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي، الخميس، حين فتح مسلح النار على موكبه مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في قدمه، وكذلك إصابة بعض من أنصاره.
- نقلت وسائل إعلام باكستانية أن منفذ الهجوم على عمران خان أقر بأنه أراد قتله، وقال إنه تصرف بشكل مستقل.
- كان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، حين تعرض موكبه لإطلاق النار.
- بعد تلقي الإسعافات الأولية، عمد رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان إلى التلويح لأنصاره لطمأنتهم بعد محاولة اغتيال فاشلة.
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