الصين: نواصل الاستعداد للحرب ونرفض استقلال تايوان

جدة - نرمين السيد - وتأتى تصريحات الصين تزامنًا مع زيارة يجريها المستشار الألمانى أولاف شولتس، إلى بكين، اليوم الجمعة، فى رحلة تستغرق يومًا واحدًا ليصبح أول زعيم فى الاتحاد الأوروبى يزور بكين منذ بداية انتشار جائحة كورونا.
وكان شولتس قد طالب الصين بعلاقات اقتصادية متساوية "يتساوى فيها الطرفين"، إذ تعهد شولتز بطرح سلسلة مواضيع "صعبة" على الجانب الصينى، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، واحترام الحريات المدنية داخل الصين، وهو ما رفضته الخارجية الصينية، معتبرة أنه تدخل فى الشأن الداخلى.
وتأتى زيارة شولتس وسط قلق متزايد بشأن اعتماد برلين التجارى على ثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم.
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