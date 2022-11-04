بوتين يوقع مرسوما بانضمام السجناء المحكُومين إلى القتال فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كما وقع بوتين، مرسوما آخر، اليوم الجمعة، يساوى بين المتطوعين والعسكريين فى الضمانات والمزايا الاجتماعية.

يُذكر أن السماح للسجناء المحكومين للقتال فى أوكرانيا تردد أنه يجرى بالفعل منذ فترة وقبل توقيع المرسوم الرئاسى الروسى بسبب النقص فى القوات الروسية، التى تحارب فى الأراضى الأوكرانية، ويأتى مرسوم الرئيس الروسى بهذا الشأن من أجل زيادة أعداد المقاتلين فى الحرب على أوكرانيا.

وكان الكرملين أعلن فى وقت سابق أن الأمر لا يحتاج إلى إصدار مرسوم رئاسى للإعلان رسميا عن الانتهاء من التعبئة الجزئية، مؤكدا أنه لن يتم إصدار أى مرسوم من الرئيس الروسى فى هذا الشأن.

وجاء رفض الكرملين إصدار مرسوم رسمى بإنهاء التعبئة ليزيد عمليا من مخاوف المواطنين الروس من إمكانية استئنافها فى أى وقت.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخرا عن اكتمال عملية التعبئة، التى أعلنها الرئيس بوتين فى 21 سبتمبر الماضى، وهو أول استدعاء لقوات الاحتياط منذ الحرب العالمية الثانية.