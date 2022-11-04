سفير الكويت لدى بغداد: نحرص على دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره

وقال السفير طارق الفرج - خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقى محمد السودانى، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الجمعة - إنه بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.
كما نقل الفرج تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لرئيس الوزراء العراقى، وتهنئته على تولى منصب رئاسة الوزراء العراقية.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقى عن تقديره لمشاعر القيادة السياسية فى الكويت تجاه العراق وشعبه، مؤكدا أن العلاقات الأخوية بين الجانبين ضاربة بجذورها فى التاريخ وأنه سيسعى لتعزيز وتوطيد هذه العلاقات أكثر.
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