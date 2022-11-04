القاهرة الإخبارية.. عمران خان: 4 هم من وضعوا خطة اغتيالى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" فى وقت سابق من اليوم، فقد اندلعت اشتباكات بين أنصار عمران خان وقوات الأمن المركزى فى باكستان، اليوم الجمعة.

وأعلنت السلطات الباكستانية، أمس الخميس، إصابة 4 من مرافقى رئيس الوزراء السابق عمران خان إثر إطلاق نار على موكبه، فى محاولة لاغتياله.

وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وذكرت تقارير إعلامية أنه أصيب برصاصة فى قدمه لكنه بعيدا الآن عن أى خطر.