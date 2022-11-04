العالم اليوم - بعد تقرير الوظائف الأميركية..الدولار يهبط والذهب يحلق مرتفعا

انتم الان تتابعون خبر بعد تقرير الوظائف الأميركية..الدولار يهبط والذهب يحلق مرتفعا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 05:23 مساءً - تراجع الدولار، الجمعة، وارتفع الذهب، بعد أن أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم وفر وظائف جديدة بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، لكنها أشارت إلى دلائل على التباطؤ مع ارتفاع معدل البطالة وتراجع زيادة الأجور.

وانخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات، بنحو 1.7 بالمئة إلى 111.063 فيما قفزت أسعار الذهب الفورية بنحو 2.7 بالمئة إلى 1673.15 دولار للأونصة.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 261 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات سبتمبر بالزيادة لتظهر إضافة 315 ألف وظيفة بدلا من 263 ألفا كما ورد سابقا.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 200 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات بين 120 ألفا و300 ألف وظيفة.

غير أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.7 بالمئة مقارنة مع 3.5 بالمئة في سبتمبر. كما زاد متوسط الأجر في الساعة 0.4 بالمئة مقارنة مع 0.3 بالمئة في سبتمبر، لكن زيادة الأجور تراجعت إلى 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة مع خمسة بالمئة في سبتمبر.

وقال نعيم أسلم، كبير محللي السوق في شركة أفاتريد بلندن "سوق العمل الأميركية قوية والبيانات مثيرة".

وتابع "ومع ذلك، يكمن الشيطان في التفاصيل فارتفاع معدل البطالة ربما يكبح صعود الدولار. لكن في الوقت الحالي، هناك شيء واحد واضح: وهو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لديه مسار واضح صوب مواصلة موقفه من سياسة التشديد النقدي".

وانخفض الدولار 0.8 بالمئة إلى 147.11 ين ياباني، بينما ارتفع اليورو 1.3 بالمئة إلى 0.9870 دولار.