إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة شرق نابلس

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة شرق نابلسأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم الجمعة، جراء قمع قوات العدو الصهيوني مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن، شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل في تصريح نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنا أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وقد جرى تقديم العلاج لهم ميدانيا.

الى ذلك هاجمت مجموعة من المستوطنين اليهود اليوم الجمعة منازل المواطنين الفلسطينيين على أطراف قرية مادما، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة وفا نقلاً عن أحد أصحاب المنازل أن عدداً من المستوطنين هاجموا المنازل الواقعة جنوب شرق القرية، وحاولوا تحطيم النوافذ والأبواب.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين المستوطنين وجنود الاحتلال من جهة والشبان الذين حاولوا التصدي لهم من جهة أخرى، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالاختناق، واحتراق أشجار زيتون بالمنطقة.