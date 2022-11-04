مجموعة الـ7: سنعاقب روسيا إذا استخدمت أسلحة نووية

جدة - نرمين السيد - وحذر وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية، اليوم الجمعة، من أن أى استخدام لأى نوع من الأسلحة الكيميائية، أو البيولوجية، أو النووية من قبل روسيا، سيترتب عليه عواقب وخيمة، حيث جاء فى بيانهم المشترك: "أى استخدام للأسلحة النووية أو الكيميائية، أو البيولوجية، من قبل روسيا، سيواجه بعواقب وخيمة للغاية".

وأضاف البيان: "ندعو روسيا مجددًا لوقف حربها العدوانية ضد أوكرانيا فورًا"، لافتًا إلى أن دعوات روسيا للمفاوضات ليست عقلانية بينما تواصل تصعيد الحرب فى أوكرانيا، مؤكدين أن دول مجموعة السبع ستواصل تقديم الدعم إلى أوكرانيا مهما تطلب الأمر من وقت.

وأكد بيان مجموعة السبع، أنه تم الاتفاق على آلية تنسيق لمساعدة أوكرانيا على إصلاح وترميم البنية التحتية الحيوية للطاقة والماء والدفاع عنها.