اشتباكات بين أنصار عمران خان وقوات الأمن المركزى فى باكستان- فيديو

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الباكستانية، أمس الخميس، إصابة 4 من مرافقى رئيس الوزراء السابق عمران خان إثر إطلاق نار على موكبه، فى محاولة لاغتياله.

وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وذكرت تقارير إعلامية أنه أصيب برصاصة فى قدمه لكنه بعيدا الآن عن أى خطر.

وتعد هذه هى المسيرة الثانية من نوعها التى يخرج فيها رئيس الوزراء الباكستانى السابق هذا العام، حيث كانت الأولى فى 25 مايو الماضى.