العالم اليوم - النفط يرتفع 4 بالمئة مع تراجع الدولار وقرب حظر الخام الروسي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 04:23 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الجمعة بأكثر من 4 بالمئة مع هبوط الدولار وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، بينما ينتظر المستثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد.

وبينما تؤثر مخاوف الطلب على السوق، فمن المتوقع أيضا أن تتراجع الإمدادات مع بدء الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي وتراجع مخزونات الخام الأميركية.

تحركات الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 3.75 دولار، أي بنسبة 3.92 بالمئة، ليصل إلى 98.40 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى 98.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:07 بتوقيت غرينتش.

ويتجه العقد صوب تسجيل ارتفاع أسبوعي بأكثر من 3 بالمئة.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 4.20 دولار، أي بنسبة 4.7 بالمئة، إلى 92.31 دولار للبرميل، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 5 بالمئة.

ويأتي ارتفاع العقدين في ظل تراجع الدولار.

ويعزز ضعف الطلب على النفط لأنه يصبح أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى شركة "بي.في.إم أويل أسوسيتس" إن التراجع الطفيف في الدولار والحظر المرتقب لمبيعات النفط الروسي من العوامل المساعدة في الارتفاع، مع تحول التركيز من الركود إلى مشكلات الإمداد.

وتابع قائلا: "لكن المحفز الأساسي هو التقارير التي تفيد بأن الصين قد تخفف قيود سياسة صفر كوفيد، مما سيشكل دفعة لاقتصادها وللطلب على النفط".

ومن المقرر أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر.

وتتمسك الصين بسياستها الصارمة حيال مكافحة كوفيد بعد أن ارتفعت الإصابات، الخميس، لأعلى مستوى منذ أغسطس، لكن مسؤولا سابقا في مكافحة الأمراض قال إن تغييرات كبرى ستدخل على تلك السياسة قريبا.

ومما سلط الضوء على مخاوف الطلب، خفضت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر ليصبح بعلاوة 5.45 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان.

وجاء الخفض متسقا مع توقعات مصادر في القطاع بناء على تنبؤات بتراجع في الطلب الصيني على الخام.