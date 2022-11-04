العالم اليوم - مجموعة الدول السبع الكبرى تدعو موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 04:23 مساءً - حذر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى، اليوم الجمعة، من أن أي استخدام لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية من جانب روسيا سيواجه بعواقب وخيمة، وجددوا دعوتهم إلى موسكو إلى الوقف الفوري للحرب الجارية في أوكرانيا.

وقال الوزراء في بيان مشترك، في ختام محادثات استمرت يومين في مدينة مونستر التاريخية غربي ألمانيا، إن "الخطاب النووي الروسي غير المسؤول غير مقبول".

وأضافوا "اليوم أنشأنا آلية تنسيق لمجموعة السبع لمساعدة أوكرانيا على إصلاح واستعادة بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه والدفاع عنها".

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع، في البيان، إنهم سيواصلون فرض تكاليف اقتصادية باهظة على روسيا وأي دولة تدعم الحرب في أوكرانيا، مؤكدين على مواصلة تقديم الدعم إلى أوكرانيا "مهما استغرق الأمر من وقت".

إدانة أنشطة إيران

وفيما يتعلق بإيران، دان وزراء خارجية مجموعة السبع "بشدة أنشطة إيران المستمرة التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".

ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع السلطات الإيرانية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وكرروا عزمهم على عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي.

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع إنه "على الرغم من المفاوضات المكثفة التي استغرقت عدة أشهر حول العودة إلى الاتفاق النووي، لم تتخذ إيران القرارات اللازمة".

ونددت المجموعة في بيانها، الصادر اليوم الجمعة، بالقمع "الوحشي" للاحتجاجات في إيران.