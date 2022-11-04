العالم اليوم - قبل أيام من كأس العالم.. إضراب مرتقب في مطار هيثرو بلندن

انتم الان تتابعون خبر قبل أيام من كأس العالم.. إضراب مرتقب في مطار هيثرو بلندن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 04:23 مساءً - قالت نقابة "يونايت" البريطانية، الجمعة، إن المئات من عمال وموظفي مطار هيثرو في لندن سيشاركون في إضراب يأتي قبل أيام من بدء مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر، في إطار مطالباتهم بتحسين الأجور.

وأوضحت نقابة "يونايت" أن نحو 700 عامل وموظف في الخدمات الأرضية والنقل الجوي والشحن سيشاركون في الإضراب الذي يستمر لثلاثة أيام تبدأ في 18 نوفمبر.

وينطلق كأس العالم في قطر في 20 نوفمبر الجاري.

وقال كيفن هول المسؤول الإقليمي في يونايت في بيان إن الإضراب سيتسبب في تعطل وتأخيرات وإلغاء رحلات في مطار هيثرو، مما سيؤثر على حركة المسافرين لحضور كأس العالم.

وأشارت النقابة إلى أن الإضراب سيؤثر على العديد من شركات الطيران.

وقال مطار هيثرو، أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما، إنه يعقد حاليًا محادثات مع الخطوط الجوية الشريكة له حول خطط الطوارئ التي يمكن تطبيقها لدعم عمليات الخدمات الأرضية إذا ما تم تنفيذ الإضراب.

وتابع المطار "أولويتنا عي ضمان عدم تعطل المسافرين بسبب نقص عمال الخدمات الأرضية".