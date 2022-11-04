العالم اليوم - لأول مرة..القيمة السوقية لسوق أبوظبي تتجاوز 2.5 تريليون درهم

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة..القيمة السوقية لسوق أبوظبي تتجاوز 2.5 تريليون درهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - قفزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فوق 2.5 تريليون درهم (681 مليار دولار)، خلال تعاملات الجمعة، وذلك لأول مرة في تاريخها مدعومة بالإدارجات الحديثة وزيادة الإقبال من المستثمرين.

وفي تعاملات نهاية الأسبوع، ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي (FADX15) بنحو 1.06 بالمئة إلى 10454.94 نقطة، وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة 2.524 تريليون درهم.

وتشهد أبوظبي ودبي فورة في الطروحات العامة الأولية وسط إقبال كبير من المستثمرين على شراء الأسهم، وشهدت أبوظبي دخول شركات جديدة للسوق كان أخرها "بيانات" و"برجيل".

وارتفع سوق دبي المالي، خلال تعاملات الجمعة بنسبة 0.6 بالمئة، إلى 3350.47 نقطة.