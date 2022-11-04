عاجل- روسيا: إحباط محاولة تقدم أوكرانية فى خاركوف ولوجانسك

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الروسية اعتراض طائرة أوكرانية بدون طيار، حسبما أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" فى موسكو. فيما أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أن نحو 4.5 مليون أوكرانى أصبحوا بدون كهرباء مؤقتًا، بما يمثل أكثر من 10% من سكان البلاد قبل الحرب، وقد انقطعت عنهم الكهرباء مؤقتًا مساء أمس الخميس، بسبب الهجمات الروسية.

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