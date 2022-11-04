الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة - فى بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الجمعة- تضامن الأردن مع حكومة وشعب باكستان الشقيقة، وموقفها الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والتى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الباكستانى السابق والمصابين.

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