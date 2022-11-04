إندونيسيا: رئاسة مجموعة العشرين تساهم فى تعزيز الناتج المحلى ودعم القطاعات

جدة - نرمين السيد - أفاد عدد من المسئولين فى الحكومة الإندونيسية اليوم الجمعة بأن رئاسة بلادهم لمجموعة العشرين ساهم بشكل مباشر فى تعزيز الاقتصاد ورفع إجمالى الناتج المحلى ودعم معظم القطاعات.





ونقلت وكالة أنباء انتارا الإندونيسية عن سكرتير وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية، سوسويجونو ميجيارسو قوله إن رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين 2022 اتاحت وظائف لما يزيد عن 33 ألف عامل خاصة فى قطاع النقل والإقامة والمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأشار إلى أنه مقارنة بالاجتماعات السنوية فى عام 2018، يمكن أن تكون الفوائد الاقتصادية الحقيقية (للأحداث الرئيسية والجانبية لمجموعة 2022) أعلى بمقدار 1.5 إلى مرتين أو أكثر.

وأوضح إنه تم الحصول على الفوائد الاقتصادية العالية من تنفيذ 15 اجتماعا وزاريا فى مقاطعة بالى فى الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2022 والتى أدت إلى زيادة حركة النقل بأكثر من 70 بالمائة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تساهم قمة مجموعة العشرين بنحو 7.4 تريليون روبية فى إجمالى الناتج المحلى، بما فى ذلك زيادة فى الاستهلاك المحلى تصل إلى 1.7 تريليون روبية، مع الأخذ فى الاعتبار أن 438 حدثا لمجموعة العشرين قد عقدت فى 25 مدينة إندونيسية منذ ذلك 1 ديسمبر 2021.

وبدورهم قال خبراء استخدام الموارد البحرية بالوزارة التنسيقية للتنمية البشرية والثقافة إن مجموعة العشرين كان لها تأثير مباشر على المجتمع، بما فى ذلك زيادة الزيارات السياحية الأجنبية بمقدار 1.8-3.6 مليون بالإضافة إلى افتتاح 600- 700 ألف فرصة عمل.

وفى قطاع الإقامة، زاد معدل إشغال الغرف الفندقية خاصة فى بالى حيث ارتفع بشكل قياسى مقارنة بالوضع فى العام الماضى كما أن استيعاب العمالة فى قطاع السياحة بلغ أيضا نحو 80 فى المائة.

وأكد المسؤولين على ضرورة مراقبة استمرارية الانتعاش الاقتصادى والحفاظ عليه وتحسينه، خاصة بعد انتهاء رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين 2022، نظرا لاحتمال حدوث تضخم عالمى بالإضافة إلى أزمات الغذاء والطاقة.

ومن المقرر أن تعقد ال قمة الـ17 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين فى إندونيسيا خلال شهر نوفمبر الجارى، ثم تتولى الهند الرئاسة التناوبية للمجموعة اعتبارا من شهر ديسمبر ولمدة عام واحد، وبالتالى فإن الهند ستستضيف قمة زعماء مجموعة العشرين فى نيودلهى خلال العام المقبل.