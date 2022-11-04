العالم اليوم - فيديو.. اندلاع اشتباكات بين أنصار عمران خان وقوات الأمن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 02:23 مساءً - اندلعت يوم الجمعة اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وقوات الأمن في راولبندي بإقليم البنجاب، فيما تعيش البلاد على وقع تداعيات محاولة الاغتيال التي وقعت الخميس، وزادت منسوب التوتر السياسي.

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