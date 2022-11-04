العالم اليوم - بوتن يأمر بإجلاء "سريع" لكافة سكان خيرسون

انتم الان تتابعون خبر بوتن يأمر بإجلاء "سريع" لكافة سكان خيرسون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 02:23 مساءً - حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الجمعة، على إجلاء جميع سكان خيرسون، بشكل سريع، فيما تتحدث تقارير غربية عن تراجع الوجود العسكري الروسي في هذه المنطقة التي أعلنت موسكو عن ضمها إلى الاتحاد الروسي في وقت سابق.

- بوتن: نعمل على تسهيل إجراءات منحالجنسية الروسية للاجئين القادمين من أوكرانيا.

- بوتن: سنساعد كل اللاجئين القادمين من خاركيف أو من أي منطقة في أوكرانيا.

- بوتن: تمت تعبئة 318 ألف شخص ضمن التعبئة الجزئية وتم إرسال 49 ألفا منهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا.