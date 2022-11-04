العالم اليوم - "وهم نائمون"..تفاصيل جديدة لعملية تسريح موظفي تويتر

انتم الان تتابعون خبر "وهم نائمون"..تفاصيل جديدة لعملية تسريح موظفي تويتر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 02:23 مساءً - تأكدت الشائعات.. الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، قرر الاستغناء عن عدد كبير من موظفي منصة "تويتر" التي استحوذ عليها لقاء صفقة بلغت 44 مليار دولار، لكن بدا أن ظروف تسريح العالمين غريبة للغاية، لدرجة أن الرسائل التي اعتبرت تهميدا للطرد وصلت إلى الموظفين وهم يغضون في النوم.

بدأت بإعلان صادم

قالت "توتير" في رسالة إنها ستُباشر "الجمعة العملية الصعبة لتقليص قوتنا العاملة".

أضافت الشركة للموظفين: "نحن ندرك أن هناك عددا من الأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل".

وصلت الرسائل الخاصة بشأن التسريح الذي سيبدأ الجمعة لموظفي في الولايات المتحدة الليلة الماضية، كما أكد مراسل "أن بي سي نيوز" في المدينة بين كولينز.

لكن الأسوأ هو ما حدث لموظفي تويتر في بريطانيا

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن موظفي "تويتر" في المملكة المتحدة يخشون أن يكون جزءا من عملية التسريح التي يتوقع أن تطال نصف القوة العاملة في "تويتر" البالغة 8 آلاف موظف.

موظفو موقع التدوين المصغر كانوا نائمين عندما جرى إلغاء وصولهم إلى تطبيق "سلاك" للتواصل الخاص بالأعمال وكذلك حساباتهم في "جيميل"، كما جرى تعطيل وصولهم إلى بيانات الحواسيب المحمولة "لاب توب" الخاصة بـ"تويتر".

لدى "تويتر" مكاتب في مدينتي لندن ومانشستر، ومن المتوقع أن يصل إلى الموظفين في وقت لاحق الجمعة رسالة عنوانها "دورك في تويتر".

ويعتقد المسؤول البارز في "تويتر" سيمون بالمين، إنه جرى تسريحه بعدما منع إلكترونيا من الوصول إلى حساباته الرسمية.

وأضاف أن كل الموظفين تقلوا رسالة مفادها أنه سيكون هناك تقليص كبير في عدد الموظفين، وبعدما تفحص عدد منهم حساباتهم، ليكتشفوا أنها قد جمدت.

وقال: "معظم الموظفين في المملكة المتحدة ربما يكون نائمين ولا يعرفون ما حصل، أما أنا فلوكني عملت كثيرا في لوس أنجلوس لوجود مشاريع يعمل عليها، كنت مستيقظا".

"النوم في المكتب"

وأكد مديرون في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" أنهم اضطروا للنوم في المكتب بسبب المهل الصارمة التي فرضها ماسك لإنجاز بعض الأعمال.

وبدأ الموظفون المسرحون من "تويتر" في التغريد تحت وسم حمل اسم "#OneTeam"، وعبروا عن غضبهم إزاء قرار إيلون ماسك، وتعاطف كثيرون عن معهم، فيما ذهب آخرون نحو رفع قضية على الملياردير الأميركي في مدينة سان فرانسيسكو، وقالوا إن طريق التسريح تنتهك القانون الفيدرالي وقانون ولاية كاليفورنيا.

ويبدو أن من بقي في "تويتر" سيعمل تحت ضغط كبير، كما ظهر في صورة مديرة اضطرت إلى النوم في المكتب.

وأكدت مديرة إدارة المنتج في "تويتر" استير كروفورد صورة نشرها لها أحد زملائها وهي نائمة، وكتبت: "عندما يعمل الفريق على مدار الساعة لإنجاز المهام في المواعيد المحددة، فإنك تنام أحيانا في مكان عملك".