عاجل- مجموعة السبع تدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

جدة - نرمين السيد - دعت مجموعة السبع الصناعية الكبرى، اليوم الجمعة، إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الموقع بين روسيا وأوكرانيا برعاية أممية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفرنسية، منذ قليل.





وبحسب الوكالة الفرنسية، حثت دول مجموعة السبع روسيا على تمديد اتفاق يسمح بمرور آمن لشحنات الحبوب من أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع فى غرب ألمانيا، حسبما أفاد مسؤول رفيع فى وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة. وقال المسؤول الأمريكى، إن "الجميع اتفقوا على الحاجة إلى تمديد مبادرة البحر الأسود بشأن الحبوب".

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