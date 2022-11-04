سول وبرلين تتفقان على التعاون فيما يتعلق بالتهديدات الكورية الشمالية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن ذلك جاء خلال محادثات قمة جمعت الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، مع نظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، صباح اليوم الجمعة، فى المكتب الرئاسى فى يونغسان بسول.

وقال يون - فى تصريح عقب المحادثات - إن البلدين تشاركا قلقهما البالغ بشأن التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، واتفقا على التعاون الوثيق من أجل اتخاذ رد فعل موحد للمجتمع الدولى فى حال قيام الشمال باستفزاز خطير إضافى، وأيضا على تعزيز التعاون فى الجهود لتحسين حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية.

من جانبه أكد شتاينماير، أن التوترات التى تتسبب بها كوريا الشمالية من خلال إطلاقها الصواريخ "غير مقبولة" وتنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتشكل تهديدا للمجتمع الدولى، داعيا بيونج يانج إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والاستجابة للدعوات إلى الحوار.

وعبر الرئيس الألمانى عن احترامه لجهود كوريا الجنوبية المبذولة لاستئناف مناقشات نزع السلاح النووى، مشيرا إلى المبادرة الجريئة التى اقترحها الرئيس يون على كوريا الشمالية لتقديم مساعدات اقتصادية مقابل خطوات بيونج يانج نحو نزع السلاح النووى.

وشدد الجانبان على التعاون فى القضايا الثنائية والدولية، فضلا عن قضية كوريا الشمالية.

وأضاف أن الطرفين أكدا أن اضطراب سلاسل التوريد العالمية يؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمى واتفقا على تعزيز التعاون فى الأمن الاقتصادى من أجل إنشاء سلاسل التوريد المستقر وتعزيز أمن الطاقة.