سول: إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد عشرات الطائرات الحربية لـ كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، نشر مقاتلات شبح، وذلك بعد رصد تحرك عشرات الطائرات الحربية لجارتها كوريا الشمالية، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وبحسب "رويترز"، قالت رئاسة الأركان فى الجيش الكورى الجنوبى: "جيشنا رصد نحو 180 طائرة حربية كورية شمالية" تمت تعبئتها فى المجال الجوى لبيونج يانج، موضحة أنها "نشرت بشكل سريع 80 مقاتلة عدد منها من طراز F 35"، بينما "تحافظ" الطائرات المشاركة فى المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة أيضا "على جهوزيتها". وأشار الجيش الكورى الجنوبى إلى أن طائرات كوريا الشمالية حلقت شمال ما يسمى بـ"خط التدبير التكتيكى"، الذى وضع لمسافة تصل إلى 20 كيلومترًا شمال خط ترسيم الحدود العسكرية، مضيفًا أن نحو 240 طائرة شاركت فى مناورات "العاصفة اليقظة" الجوية، مع الولايات المتحدة، وتواصل التدريبات.

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