عاجل- مراسل «القاهرة الإخبارية»: اعتراض طائرة أوكرانية بدون طيار

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أن نحو 4.5 مليون أوكرانى أصبحوا بدون كهرباء مؤقتًا، بما يمثل أكثر من 10% من سكان البلاد قبل الحرب، وقد انقطعت عنهم الكهرباء مؤقتًا مساء أمس الخميس، بسبب الهجمات الروسية.

وقال زيلنسكى فى خطاب مصور، إن الأماكن المتضررة هى كييف وعشر مناطق أخرى، ودعا السلطات المحلية إلى الترشيد فى استخدام الكهرباء، قائلا إن "هذا ليس الوقت المناسب لإضاءة نوافذ المتاجر أو اللافتات".