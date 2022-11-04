عاجل- رئيس وزراء الصين: يجب ضمان إمدادات الغذاء والطاقة

جدة - نرمين السيد - وتأتى تصريحات رئيس الوزراء الصينى تزامنًا مع زيارة يجريها المستشار الألمانى أولاف شولتس، إلى بكين، اليوم الجمعة، فى رحلة تستغرق يومًا واحدًا ليصبح أول زعيم فى الاتحاد الأوروبى يزور بكين منذ بداية انتشار جائحة كورونا.
واستقبل الرئيس الصينى شى جين بينج، المستشار الألمانى فى بكين، اليوم الجمعة، مؤكدًا أن الزيارة "تعزز التعاون العملى" مع برلين.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن الرئيس الصينى قال للمستشار الألمانى إنه يتعين على الصين وألمانيا، باعتبارهما دولتين كبيرتين تملكان نفوذا، العمل سويا خلال "أوقات التغيير والاضطراب" من أجل السلام العالمى.
وكان شولتس تعهد بطرح سلسلة مواضيع "صعبة" على الجانب الصينى، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، واحترام الحريات المدنية داخل الصين، إذ تأتى الرحلة وسط قلق متزايد بشأن اعتماد برلين التجارى على ثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم.
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