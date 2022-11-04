عاجل- المستشار الألمانى يطالب الصين بعلاقات اقتصادية متساوية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير، كان المستشار الألمانى شولتس، قد وصل إلى الصين، اليوم الجمعة، فى رحلة تستغرق يومًا واحدًا ليصبح أول زعيم فى الاتحاد الأوروبى يزور بكين منذ بداية انتشار جائحة كورونا، حيث استقبله الرئيس الصينى شى جين بينج فى بكين، مؤكدًا أن الزيارة "تعزز التعاون العملى" مع برلين.

وتعهد شولتز بطرح سلسلة مواضيع "صعبة" على الجانب الصينى، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، واحترام الحريات المدنية داخل الصين، إذ تأتى الرحلة وسط قلق متزايد بشأن اعتماد برلين التجارى على ثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم.