زيلنسكى: 4.5 مليون أوكرانى بدون كهرباء مؤقتا

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، فإن الـ4.5 مليون شخص يمثلون أكثر من 10% من سكان البلاد قبل الحرب، وقد انقطعت عنهم الكهرباء مؤقتًا مساء أمس الخميس، بسبب الهجمات الروسية.

وأوضح زيلنسكى فى خطاب مصور، أن الأماكن المتضررة هى كييف وعشر مناطق أخرى، ودعا السلطات المحلية إلى الترشيد فى استخدام الكهرباء، قائلا إن "هذا ليس الوقت المناسب لإضاءة نوافذ المتاجر أو اللافتات".