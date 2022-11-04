أوكرانيا تبحث مع إيطاليا طرق تسليم مساعدات عسكرية جديدة لكييف

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا ونظيره الإيطالى أنطونيو تاجانى سبل تسريع تسليم حزمة المساعدات الأمنية الأخيرة التى تعهدت إيطاليا مؤخرا بتقديمها إلى أوكرانيا للمساعدة فى صد العمليات العسكرية الروسية.





وكتب كوليبا منشورا عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية، قائلا إننى أجريت اتصالا مع وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجانى ركزنا فيه على طرق تسريع تسليم أحدث حزمة من المساعدات الأمنية الإيطالية لأوكرانيا .

وبحسب كلماته، ناقش الطرفان أيضا حزمة المساعدات العسكرية المقبلة، وأكد كوليبا أهمية تضمين أنظمة الدفاع الجوى فيها.

وفى سياق متصل، أعلن نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية فى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكسى هروموف صباح اليوم الجمعة أن القوات الروسية استخدمت خلال الفترة بين 27 أكتوبر الماضى و3 نوفمبر الجارى 68 صاروخا و30 طائرة بدون طيار لمهاجمة الأراضى الأوكرانية.

وقال هروموف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية قبل قليل - إن القوات الروسية تحاول إجراء استطلاع نشط بمركبات جوية غير مأهولة مختلفة فى مناطق مثل كييف وسومى وتشرنيهيف وخاركيف، غير أن الجيش الأوكرانى يتصدى لمثل هذه الإجراءات بكل الوسائل المتاحة، لا سيما أنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.