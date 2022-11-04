العالم اليوم - العراق يعمل على توسيع حصته في سوق النفط الأوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 10:26 صباحاً - تعتزم شركة تسويق النفط العراقية "سومو" توسيع حصتها في السوق الأوروبية وسط تراجع الواردات الروسية إلى المنطقة وحاجتها لتوفير البدائل.

ونقلت الوكالة الرسمية عن علاء الياسري رئيس الشركة قوله "آليات عمل شركة تسويق النفط تتركز على ما يضمن المحافظة على الحصص التسويقية للنفوط الخام العراقية في أهم أسواق النفط الخام العالمية كآسيا وأمريكا وأوروبا".

وأضاف، أن "الشركة تعمل حاليا على توسيع حصتها في السوق الأوربي مستثمرين في ذلك تراجع الواردات الروسية الى هذه المنطقة وحاجتها لتوفير البدائل".

في سياق متصل، ارتفعت إيرادات العراق النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 20.8 بالمئة على أساس سنوي، بدعم زيادة أسعار النفط وكمية الصادرات.

ووفقا لبيان لوزارة النفط العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فقد بلغت إيرادات النفط حوالي 9.3 مليار دولار.

يذكر أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل.