العالم اليوم - اختتام ملتقى البحرين للحوار وسط دعوات للسلام ونبذ العنف

انتم الان تتابعون خبر اختتام ملتقى البحرين للحوار وسط دعوات للسلام ونبذ العنف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 10:26 صباحاً - قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الجمعة، إن البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب عملا على إثراء ملتقى البحرين، مشددا على دور القيادات الدينية في معالجة التحديات التي تواجه المجتمعات.

جاءت تصريحات ملك البحرين في اختتام أعمال ملتقى البحرين للحوار الذي يحمل عنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" انطلق في المنامة، الخميس.

فيما يلي أبرز تصريحات العاهل البحريني:

من جانبه، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب:

سبب المآسي التي تشهدها بعض دول العالم هو غياب ضوابط العدالة الاجتماعية.

الشرق والغرب بحاجة لبعضهما البعض ويجب ألا نيأس من أن تستعيد العلاقات بين الطرفين صحتها.

وثيقة الأخوة الإنسانية قدمت نموذجا للحوار وسلطت الضوء على أهمية العلاقة بين الشرق والغرب.

دعا إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية والجلوس إلى مائدة الحوار والمفاوضات.

دعا أحمد الطيب إلى وقف خطابات الكراهية المتبادلة.

وفي كلمة للبابا فرانيس في ختام الملتقى: