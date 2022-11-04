العالم اليوم - أسهم اليابان تغلق منخفضة ولكنها تحقق مكاسب أسبوعية

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تغلق منخفضة ولكنها تحقق مكاسب أسبوعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 10:26 صباحاً - أنهى المؤشر نيكي الياباني تعاملات الجمعة، في بورصة طوكيو على انخفاض إذ دفعت سياسات التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المستثمرين إلى عمليات بيع عند عودتهم من عطلة وطنية، على الرغم من أن المكاسب القوية في الأسهم الصينية حدت من الخسائر.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 1.68 بالمئة إلى 27199.74 نقطة في أسوأ أداء يومي له منذ 11 أكتوبر، بعد أن هوى في بداية الجلسة إلى 27032.02 نقطة قبل وقت قصير من فتح الأسواق الصينية.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.29 بالمئة إلى 1915.40 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع نيكي 0.35 بالمئة، بينما زاد توبكس بنحو 0.9 بالمئة.

وواصلت الأسهم في وول ستريت هبوطها أمس الخميس، بعد يوم من تبديد رئيس الفيدرالي، جيروم باول آمال المستثمرين بالقول إنه من "السابق لأوانه" التفكير في تعليق رفع معدلات الفائدة.

ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، انخفض 182 وارتفع 39 واستقر أربعة دون تغيير.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية، إذ قادت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة الخسائر منخفضة 2.23 بالمئة. وكان أداء قطاع الطاقة هو الأفضل فقد تراجع 0.34 بالمئة مدعوما بارتفاع أسعار النفط.