كوريا الجنوبية تسجل 43 ألف إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية 43 ألفا و 449 إصابة جديدة بكوفيد19-، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 25 مليونا و 760 ألفا و701.



جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية 43 ألفا و 449 إصابة جديدة بكوفيد19-، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 25 مليونا و 760 ألفا و701. وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها سجلت ايضا 35 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 29 ألفا و 315.

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