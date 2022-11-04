العالم اليوم - الذهب يستعيد بريقه مع تراجع الدولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 09:26 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة الجمعة إذ ساعد التراجع الطفيف للدولار في تخفيف بعض الضغوط الناتجة عن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأربعاء، وتعهد رئيسه جيروم باول "بمواصلة" المعركة لكبح التضخم.

تحركات الأسعار

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1647.19 دولار للأونصة، بحلول 0618 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1649.90 دولار للأونصة.

وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.سي للأوراق المالية "أسعار الذهب ... تظهر بوادر على الاستقرار. ومع ذلك فإننا بالتأكيد لم نخرج من مرحلة الخطر بعد".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 19.74 للأونصة، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 926.10 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1825.87 دولار للأونصة.