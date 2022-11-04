العالم اليوم - تعزيزا للهدنة باليمن..ليندركينغ يبدأ جولة للإمارات والسعودية

انتم الان تتابعون خبر تعزيزا للهدنة باليمن..ليندركينغ يبدأ جولة للإمارات والسعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 07:24 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ سيزور الإمارات والسعودية هذا الأسبوع.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها، إن الزيارة تهدف إلى "دعم جهود تجديد وتوسيع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن".

وأضافت "نذكر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم ونحثهم على التعاون مع الأمم المتحدة والاستماع إلى نداءات اليمنيين من أجل السلام".

وأكدت أن "السبيل الوحيد لإنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية تسمح لليمنيين بتقرير مستقبل بلادهم".

ونهاية أكتوبر الماضي، أعلن المبعوث الأممي هانز غروندبرغ، اختتام محادثاته في العاصمة العمانية مسقط، حول إمكانية تمديد الهدنة في اليمن، بعد لقائه كبار المسؤولين في سلطنة عمان.

ولا تزال المساعي الأممية جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر المضي، وكانت قد بدأت مطلع أبريل المنصرم وتم تمديدها أكثر من مرة.