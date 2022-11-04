جدة - نرمين السيد - وأشار الدبلوماسى الروسى - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء الخميس - إلى أنه لا يمكن الانتصار فى حرب نووية، ولا ينبغى أبدا شنها، مشددا فى الوقت ذاته على تمسك بلاده بهذا المبدأ.
ونفى ما يتم تداوله من تكهنات بأن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية فى عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير روسيا لدى لندن: موسكو ملتزمة بعدم المبادرة إلى استخدام الأسلحة النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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