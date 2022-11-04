سفير روسيا لدى لندن: موسكو ملتزمة بعدم المبادرة إلى استخدام الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - وأشار الدبلوماسى الروسى - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء الخميس - إلى أنه لا يمكن الانتصار فى حرب نووية، ولا ينبغى أبدا شنها، مشددا فى الوقت ذاته على تمسك بلاده بهذا المبدأ.

ونفى ما يتم تداوله من تكهنات بأن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية فى عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.