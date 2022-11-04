العالم اليوم - كييف: أسقطنا ضعفي عدد المقاتلات التي خسرتها موسكو بأفغانستان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 03:22 صباحاً - قال الجنرال فاليري زالوجني القائد العام للجيش الأوكراني إن القوات الأوكرانية دمرت 278 طائرة حربية روسية خلال ثمانية أشهر من القتال، موضحا أن ذلك يتجاوز مثلي عدد الطائرات الحربية التي خسرها الاتحاد السوفييتي في تدخله العسكري في أفغانستان بين عامي 1979 و1989.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة تصريحاته ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية عليها، ولكنها تتماشى مع خطاب متزايد الثقة من جانب كييف، التي حققت تقدما في استعادة بعض الأراضي من الروس.

وعلى الرغم من أن المدنيين يواجهون انقطاعات في الكهرباء وانقطاع إمدادات المياه بين وقت وآخر إثر هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة، فإن الزخم في ميدان القتال في مصلحة كييف.

وتشكل أوكرانيا الآن ضغطا متزايدا على القوات الروسية في الجنوب بفضل العتاد العسكري الذي زودها به حلفاؤها الغربيون، ومن بينه منظومة صواريخ هيمارس الأميركية الصنع.

وكتب الجنرال زالوجني عبر تويتر "خلال العدوان الشامل، دمرت الدفاعات (الأوكرانية) (أكثر من) مثلي عدد الطائرات (الروسية) التي خسرها الاتحاد السوفييتي خلال حرب أفغانستان التي استمرت عشرة أعوام، 278 طائرة (روسية) في أوكرانيا مقابل 118 طائرة سوفييتية في أفغانستان".