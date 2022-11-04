مسؤولون من السفارة الأمريكية يلتقون لاعبة السلة جرينر المعتقلة فى روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، الخميس، أن بريتنى جرينر، نجمة كرة السلة النسائية التى اعتقلت منذ شهور فى روسيا، التقت بمسؤولين من السفارة الأمريكية فى موسكو.





وقالت جان بيير - للصحفيين، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "قيل لنا إنها تقوم بما يستطاع فى ظل هذه الظروف".

وأضافت: "فى الأسابيع الماضية، على الرغم من عدم وجود مفاوضات حسنة النية من قبل الروس، واصلت الحكومة الأمريكية متابعة هذا العرض واقتراح طرق بديلة محتملة للمضى قدمًا مع روسيا من خلال جميع القنوات المتاحة، لا يزال هذا يمثل أولوية قصوى".

من جانبه، غرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن مسؤولى السفارة الذين التقوا بجرينر "رأوا عن كثب مثابرتها وصبرها على الرغم من ظروفها الحالية".

وكتب برايس - على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "نواصل الضغط من أجل الإفراج الفورى عن بريتنى جرينر وبول ويلان والمعاملة العادلة لكل أمريكى محتجز".

وتم اعتقال جرينر، نجمة كرة السلة الأمريكية والحاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية، فى فبراير فى روسيا. وحُكم عليها لاحقًا بالسجن تسع سنوات، ورفضت محكمة روسية استئنافًا منذ ذلك الحين.