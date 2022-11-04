وزير الخارجية الأمريكى يؤكد دعم بلاده لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه بلينكن مع وزير الخارجية السويدى الجديد توبياس بيلستروم، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن بلينكن تحدث اليوم مع بيلستروم، حيث هنأه على منصبه الجديد، وأكد مجددا دعم الولايات المتحدة للعلاقات الثنائية القوية وعملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وناقش وزيرا الخارجية الدعم المستمر لأوكرانيا، ومعالجة التحديات مع الصين، والتعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى الفترة التى تسبق رئاسة السويد لمجلس الاتحاد الأوروبى فى عام 2023.