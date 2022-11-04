واشنطن: خدمة الأمن الدبلوماسى تنقذ أمريكية وامرأة أخرى من تجار البشر

جدة - نرمين السيد - قالت الخارجية الأمريكية الخميس إن الوكلاء الخاصين ومساعدى التحقيق ومحققى الاحتيال الجنائى فى السفارة الأمريكية فى رومانيا، وبصفتهم متخصصون فى خدمة الأمن الدبلوماسى، تمكنوا من إنقاذ أمريكية وامرأة أخرى جرى احتجازهما من قبل متاجرين بالبشر.





وجاء على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية اليوم أن أفراد خدمة الأمن الدبلوماسى فى السفارة الأمريكية فى بوخارست عملوا جنبا إلى جنب مع سلطات إنفاذ القانون الرومانية لإطلاق سراح امرأة أمريكية وضحية أخرى من الاتجار بالبشر.

وفى وقت سابق من هذا العام، أبلغ مواطن أمريكى السفارة أن صديقة له محتجزة ضد إرادتها فى رومانيا؛ مما استوجب رد فعل من المحققين، حسبما قال جوشوا فينسينت، العميل الخاص فى خدمة الأمن الدبلوماسى، فى تقرير رسمى لوزارة الخارجية.

وقال فينسينت إن خدمة الأمن الدبلوماسى تلقت لقطات شاشة لرسائل من صديق الضحية حددت موقعها وظروفها لاستخدامها كدليل فى القضية.

وتابع "أطلعت خدمة الأمن الدبلوماسى على الأدلة بمشاركة الشرطة الرومانية التى حصلت على مذكرة توقيف وأجرت عمليات تفتيش بمشاركة أفراد خدمة الأمن الدبلوماسى، مضيفا أنه بعد بحث شامل، استعادوا المرأة الأمريكية وامرأة أخرى محتجزتين رغما عنهما".

وأشاد القائم بأعمال نائب رئيس البعثة فى بوخارست شين ديكسون بالعمل الجماعى بين أفراد السفارة والشرطة الرومانية لإنقاذ المرأتين، مضيفا إن خطة العمل الوطنية لإدارة بايدن تحدد خدمة الأمن الدبلوماسى كشريك أساسى فى مكافحة الاتجار بالبشر.