غدا.. الجزائر تشارك فى اجتماع منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية فى بيان، اليوم الخميس، أن الاجتماع سيخصص لمراجعة تقارير الأمانة العامة للمنظمة والنظر فى التوصيات العملية للجنة الاستراتيجية طويلة المدى التابعة للمنظمة بشأن مستقبل صناعة النفط والغاز فى إفريقيا.

كما سيتضمن جدول أعمال اللقاء، تعيين رئيس ونائب رئيس جديد للمنظمة لعام 2023، ومسائل تنظيمية أخرى، بالإضافة إلى تقييم أنشطة هذه المنظمة، التى تتولى أنجولا رئاستها فى العام الجارى.

يذكر أن منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط تهدف إلى تعزيز المبادرات المشتركة فيما يتعلق بسياسة واستراتيجية الإدارة فى جميع مجالات صناعة البترول قصد تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من استغلال البترول، وكذلك تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للدول الأعضاء من خلال تبادل المعلومات بهدف إدارة مواردها غير المتجددة بشكل أفضل والاستفادة من صادراتها ومداخيلها علاوة على دراسة طرق ووسائل توفيرها، ومساعدة البلدان الإفريقية المستوردة للنفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وتضم المنظمة، التى تأسست فى عام 1987 فى عضويتها 18 دولة؛ هى مصر، والجزائر، وأنجولا، وبنين، والكاميرون، والكونغو، وكوت ديفوار والجابون، والنيجر، ونيجيريا، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية، وليبيا، كما انضمت إليها حديثا كل من جنوب إفريقيا، وغانا، ونامبيا، والسنغال علاوة على دولة مراقبة وهى فنزويلا.