أمريكا تدين إطلاق النار على عمر خان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدين بشدة إطلاق النار على رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان وآخرين فى تجمع سياسى.





وأضاف بلينكين فى بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية، نتمنى لعمران خان وجميع المصابين الآخرين الشفاء العاجل والشامل، ونقدم تعازينا لأسرة الشخص الذى قُتل. وشدد وزير الخارجية الأمريكى على أنه لا مكان للعنف فى السياسة، وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والمضايقات والتخويف، إن الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بباكستان ديمقراطية ومسالمة، ونحن نقف إلى جانب الشعب الباكستانى.

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