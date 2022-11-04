العالم اليوم - بريطانيا.. حكومة سوناك تستبعد نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا.. حكومة سوناك تستبعد نقل سفارتها من تل أبيب للقدس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - رفضت الحكومة البريطانية الجديدة اقتراحا من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس بإمكان نقل سفارة المملكة المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقالت الناطقة باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافيين "لا توجد خطط لنقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب".

وأضافت "لقد نظرنا في هذه المسألة في ظل الإدارة السابقة، ويمكنني أن أؤكد أنه لا توجد خطط لنقلها".

من جانب آخر، دعت لندن جميع السياسيين في إسرائيل إلى "احترام الأقليات" قبيل صدور النتائج النهائية للانتخابات، فيما يبدو أن بنيامين نتنياهو عائدا إلى السلطة بمساعدة الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وقالت الناطقة "ندعو جميع الأطراف الإسرائيلية إلى الامتناع عن اللغة التحريضية وإبداء التسامح والاحترام تجاه الأقليات".