العالم اليوم - إطلاق صاروخ من غزة تجاه إسرائيل بعد فوز نتنياهو بالانتخابات

انتم الان تتابعون خبر إطلاق صاروخ من غزة تجاه إسرائيل بعد فوز نتنياهو بالانتخابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - أُطلق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل بعد ساعات من إعلان فوز رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي مؤكدا أنه اعترض المقذوف.

وقال الجيش في بيان "أُطلق صاروخ واحد من قطاع غزة... تم اعتراض الصاروخ"، مؤكدا بذلك إطلاق أول مقذوف منذ آخر نزاع شهده القطاع في أغسطس بين إسرائيل وحركة الجهاد واستمر ثلاثة أيام.

ولم تتبن أي جهة إطلاق الصاروخ من الجيب الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس.

وأعلن الجيش في وقت لاحق أن ثلاثة صواريخ أخرى أطلقت من قطاع غزة مساء الخميس دون أن تصل إلى الأراضي الإسرائيلية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية حيث قتل فاروق سلامة أحد قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد.