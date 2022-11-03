العالم اليوم - زيلينسكي يتوقع "فتح صفحة جديدة من التعاون" مع إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 11:23 مساءً - هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنيامين نتنياهو على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية وقال إنه يتوقع "فتح صفحة جديدة من التعاون" مع الحكومة الجديدة.

وكتب زيلينسكي على تويتر، دون الخوض في تفاصيل، "تشترك أوكرانيا وإسرائيل في قيم وتحديات... الأمر الذي يتطلب الآن تعاونا فعالا". وطلبت أوكرانيا مرارا من إسرائيل تزويدها بأنظمة دفاع جوي.

وكان قد دعا الرئيس الأوكراني إسرائيل إلى الانضمام لبلاده في قتال روسيا، وكرر طلبه بخصوص الحصول على أنظمة دفاع جوي إسرائيلية.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو لمؤتمر لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية "ألم يأن لدولتكم أن تختار في صف من ستقف؟".

وأضاف "أهي مع العالم الديمقراطي، الذي يتكاتف في وجه التهديد الوجودي لوجوده؟ أم مع من يحاولون غض أبصارهم عن الإرهاب الروسي، حتى وإن كانت تكلفة الإرهاب المستمر هي الدمار التام لأمن العالم".

وتقصر إسرائيل مساعداتها على تقديم معونات إنسانية ومعدات دفاعية. وعرضت في الآونة الأخيرة على الأوكرانيين مساعدتهم في تطوير نظام إنذار من الهجمات الجوية على المدنيين.

وقال زيلينسكي إن ذلك ليس كافيا وطلب من القادة الإسرائيليين إعادة النظر في إرسال دفاعات جوية أيضا. ومنذ بدء الحرب في فبراير دأب على طلب هذا الأمر نفسه مرات عدة.