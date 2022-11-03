نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 3 نوفمبر 2022 11:10 مساءً - لا يوجد مقالات

المدينة نيوز :- كشفت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم ,الاربعاء, قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد.

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