الكويت تستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق

جدة - نرمين السيد - وشددت الخارجية الكويتية فى بيان، اليوم الخميس، على موقف دولة الكويت المبدئى والثابت المناهض للعنف والإرهاب، مؤكدة وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية وتأييدها فى كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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