جدة - نرمين السيد - وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد عبدالرحمن ببرنامج "هذا المساء"، اليوم الخميس، إن الجهاد الإسلامى وراء إطلاق الصاروخ، وأوضحت أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من شمال غزة دون اعتراض من القبة الحديدية.
وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، فوز بنيامين نتانياهو وحلفائه بأغلبية واضحة فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى الأول من نوفمبر الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: إطلاق صاروخ من غزة اتجاه إسرائيل بعد فوز نتانياهو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.