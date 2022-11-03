القاهرة الإخبارية: إطلاق صاروخ من غزة اتجاه إسرائيل بعد فوز نتانياهو

جدة - نرمين السيد - وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد عبدالرحمن ببرنامج "هذا المساء"، اليوم الخميس، إن الجهاد الإسلامى وراء إطلاق الصاروخ، وأوضحت أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من شمال غزة دون اعتراض من القبة الحديدية.

وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، فوز بنيامين نتانياهو وحلفائه بأغلبية واضحة فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى الأول من نوفمبر الجارى.