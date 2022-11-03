الكونغو.. مناقشات «أمريكية - كينية» لتخفيف التوترات

جدة - نرمين السيد - وأشاد بلينكن بحسب بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، بقيادة الرئيس الكينى لدفع المحادثات التى تقودها مجموعة شرق إفريقيا؛ لتخفيف التوترات فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أعرب بلينكين عن تقديره العميق لمساهمة كينيا فى الاتفاقية التى وقعتها حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراى، والتى أدت إلى وقف الأعمال العدائية.

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