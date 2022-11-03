رئيس وزراء فلسطين يطلع دبلوماسيين على انتهاكات الاحتلال 

جدة - نرمين السيد - وأكد اشتية ضرورة إنهاء الاحتلال وزواله، ورفض العقاب الجماعى بحق أبناء نابلس، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد الدبلوماسى جاءت دعمًا وتأييدًا للشعب الفلسطينى فى المحافظة المحاصرة.

وعقد اشتية مؤتمرًا صحفيًا، فى البلدة القديمة بمدينة نابلس، عقب قيامه بجولة فيها، بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ومحافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وعدد من السفراء والقناصل من أوروبا والولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية والدول العربية.

وقال اشتية الاحتلال مول حملته الانتخابية بعذابات الفلسطينى من قتل وتدمير، ومستمر فى سياسته، وأن الأيام المقبلة كما يبدو ستأتى بحكومة متطرفين، لم تأت الانتخابات الإسرائيلية بشريك للسلام، ونحن نريد إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولى.

وأضاف أهل نابلس يسطرون ملاحم جديدة فى الصبر والعزيمة، وديمومة الحياة، والاحتلال لن ينال من عزيمتنا ولن يعيدنا إلى الخلف، نحن دائما ننظر إلى الأمام وإلى غد أفضل.

وشكر رئيس الوزراء الوفد الدبلوماسى وما يحمله من رسالة من أجل إنهاء الاحتلال، وإنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطينى، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حسب القانون الدولى، وقال: نرحب دائما بكم باسم الحكومة وباسم نابلس وأهلها ومؤسساتها، هذه المدينة التاريخية التى عمرها أكبر من الاحتلال بآلاف السنوات وهى تستحق الأفضل، الفلسطينيون يستحقون الاستقلال.

وأكد اشتية أنه على المجتمع الدولى توفير الحماية للشعب الفلسطينى الأعزل، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، ووقف الاحتلال وجرائمه.

من جانبه، أعرب ممثل الاتحاد الأوروبى لدى فلسطين سفن كون فون بورجسدورف، عن التضامن الكامل مع أهالى نابلس، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتى تضامنا مع نابلس التى استشهد فيها العديد من المواطنين على يد قوات الاحتلال.

وقال نحن هنا لنستمع إلى الأهالى وإلى مؤسسات المجتمع المدنى، وإلى أهالى بلدة حوارة الذين يتعرضون لهجمات المستوطنين بشكل يومى، وأعمال العنف التى يمارسها المستوطنون تؤثر على الفلسطينيين حتى وهم داخل منازلهم.

وأضاف أن الزيارة لمحافظة نابلس، جاءت بالتزامن مع القمة العربية فى الجزائر، وهى مناسبة لنذكر أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت القضية المركزية للعرب.